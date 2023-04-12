Возрастное ограничение 18+
На трассе Пермь – Екатеринбург на один час ограничат движение
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 14 апреля, на 200-м километре трассы Пермь – Екатеринбург ограничат движение. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в ФКУ «Уралуправтодор.
Движение транспорта в обе стороны будет закрыто с 16.10 до 17.10. Это связано с демонтажем балки пролетного строения путепровода над железнодорожными путями.
Водителей просят использовать альтернативные пути проезда: для легковушек по дорогам регионального значения через п. Заря – п. Уфимский – д. Нижний Арий, а также Дружинино – Атиг – Нижние Серги – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит (км 183 – км 276) и через Первомайское – Битимка – Первоуральск (км 290 – км 342).
Движение транспорта в обе стороны будет закрыто с 16.10 до 17.10. Это связано с демонтажем балки пролетного строения путепровода над железнодорожными путями.
Водителей просят использовать альтернативные пути проезда: для легковушек по дорогам регионального значения через п. Заря – п. Уфимский – д. Нижний Арий, а также Дружинино – Атиг – Нижние Серги – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит (км 183 – км 276) и через Первомайское – Битимка – Первоуральск (км 290 – км 342).
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