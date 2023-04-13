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Вице-мэр Екатеринбурга рассказал о причинах грязи, подорожании проезда и высадке новых деревьев
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня на встрече с журналистами рассказал о грязи и пыли в городе, ремонте дорог, общественном транспорте, предстоящем подорожании проезда, а также о высадке новых деревьев.
Пыль, грязь и мусор
По словам Бубнова, снег зимой из города вывозили вовремя, и в связи с этим весной не было проблем с подтоплением и большим количеством грязи.
В распространении грязи по городу вице-мэр обвинил автомобилистов, которые заезжают на газоны. Он добавил, что в закон внесены соответствующие изменения, которые позволяют штрафовать «гряземесов». Однако, чтобы оцифровать все газоны, требуется много времени и средств.
В образовании пыли на улице Бубнов также обвинил автомобилистов. По его словам, шипованные шины образуют пыль наравне со стройками. Чиновник считает, что в будущем водителям нужно будет отказаться от шипов в пользу зимней резины.
Говоря об отходах жизнедеятельности собак на улицах города, вице-мэр заявил, что принятие положения о штрафах не поможет решить проблему, потому что останавливать собачников смогут только сотрудники полиции и Росгвардия. Власти сейчас ограничиваются только разъяснительной работой с собачниками.
Замглавы города рассказал и о штрафах за окурки, которые выбрасывают из машин. По его словам, видеофиксация позволяет штрафовать за выброшенный окурок.
Дорожный ремонт
Говоря о ремонте дорог, Алексей Бубнов отметил, что стоимость материалов и работ меняется. Цены растут, а денег на ремонт выделяют все столько же.
Сейчас уже ведутся подготовительные работы к ремонту дорог. Продолжается заброска ям, которую чиновник называет временной необходимостью. Ремонт начнется, когда позволит погода. Параллельно планируется поменять 45-50 светофоров.
Вице-мэр добавил, что в этом году ремонт дорог будут максимально стараться проводить в ночное время, чтобы днем их не перекрывать.
Еще остались планы по капитальному ремонту улицы Малышева. Бубнов рассказал, что в 2020 году был законтрактован объект, выиграла компания не из Свердловской области и сорвала работы. Сейчас продолжается проектирование, идет дискуссия с госохраной, которая даст оценку по реконструкции Малышевского моста. На данный момент ремонт улицы Малышева не планируется, этот вопрос будут рассматривать при формировании бюджета на 2024 год.
Высадка новых деревьев
Чиновник также определил место деревьев в Екатеринбурге. Он заявил, что высадка деревьев проходит ежегодно, но в основном в лесных зонах.
Общественный транспорт
Рассказал замглавы города и о работе общественного транспорта. В Екатеринбург пришли первые троллейбусы: четыре машины стоят на улице Щорса, еще две – в Орджоникидзевском районе. Седьмой троллейбус находится в пути между Минском и Екатеринбургом.
Алексей Бубнов заявил, что всего в город должны поставить по условиям контракта 50 троллейбусов до конца ноября текущего года. Но отметим, что, согласно сайту госзакупок, троллейбусов поступит меньше – 46 единиц.
Кроме того, вице-мэр заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будут увеличивать каждый год на один рубль. По его словам, это улучшит ситуацию с кадрами – доходы от увеличения тарифа, судя по всему, планируют направить на повышение уровня зарплаты водителей и кондукторов.
Пыль, грязь и мусор
По словам Бубнова, снег зимой из города вывозили вовремя, и в связи с этим весной не было проблем с подтоплением и большим количеством грязи.
«Меньше стало пыли, чем в прошлые годы. Погода в ближайшие дни «откинет» нас назад, из-за минусовых температур часть техники не сможет убирать»,
– отметил Бубнов.
В распространении грязи по городу вице-мэр обвинил автомобилистов, которые заезжают на газоны. Он добавил, что в закон внесены соответствующие изменения, которые позволяют штрафовать «гряземесов». Однако, чтобы оцифровать все газоны, требуется много времени и средств.
В образовании пыли на улице Бубнов также обвинил автомобилистов. По его словам, шипованные шины образуют пыль наравне со стройками. Чиновник считает, что в будущем водителям нужно будет отказаться от шипов в пользу зимней резины.
Говоря об отходах жизнедеятельности собак на улицах города, вице-мэр заявил, что принятие положения о штрафах не поможет решить проблему, потому что останавливать собачников смогут только сотрудники полиции и Росгвардия. Власти сейчас ограничиваются только разъяснительной работой с собачниками.
Замглавы города рассказал и о штрафах за окурки, которые выбрасывают из машин. По его словам, видеофиксация позволяет штрафовать за выброшенный окурок.
«Будем штрафовать, камер становится все больше. Это ГИБДД должна делать»,
– уточнил чиновник.
Дорожный ремонт
Говоря о ремонте дорог, Алексей Бубнов отметил, что стоимость материалов и работ меняется. Цены растут, а денег на ремонт выделяют все столько же.
Сейчас уже ведутся подготовительные работы к ремонту дорог. Продолжается заброска ям, которую чиновник называет временной необходимостью. Ремонт начнется, когда позволит погода. Параллельно планируется поменять 45-50 светофоров.
Вице-мэр добавил, что в этом году ремонт дорог будут максимально стараться проводить в ночное время, чтобы днем их не перекрывать.
Еще остались планы по капитальному ремонту улицы Малышева. Бубнов рассказал, что в 2020 году был законтрактован объект, выиграла компания не из Свердловской области и сорвала работы. Сейчас продолжается проектирование, идет дискуссия с госохраной, которая даст оценку по реконструкции Малышевского моста. На данный момент ремонт улицы Малышева не планируется, этот вопрос будут рассматривать при формировании бюджета на 2024 год.
Высадка новых деревьев
Чиновник также определил место деревьев в Екатеринбурге. Он заявил, что высадка деревьев проходит ежегодно, но в основном в лесных зонах.
«Высадка новых деревьев и так проходит ежегодно – это десятки тысяч, но это не сильно видно, потому что она в лесных зонах вокруг Екатеринбурга проводится. И немножко на улично-дорожной сети. Но лесные зоны – это легкие нашего города. А деревья на улично-дорожной сети – это просто для эстетики»,
– считает Бубнов.
Общественный транспорт
Рассказал замглавы города и о работе общественного транспорта. В Екатеринбург пришли первые троллейбусы: четыре машины стоят на улице Щорса, еще две – в Орджоникидзевском районе. Седьмой троллейбус находится в пути между Минском и Екатеринбургом.
Алексей Бубнов заявил, что всего в город должны поставить по условиям контракта 50 троллейбусов до конца ноября текущего года. Но отметим, что, согласно сайту госзакупок, троллейбусов поступит меньше – 46 единиц.
«Наша задача в перспективах – поменять весь подвижной состав, но троллейбусы – в первую очередь, они очень пожилые»,
– подчеркнул Алексей Бубнов.
Кроме того, вице-мэр заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будут увеличивать каждый год на один рубль. По его словам, это улучшит ситуацию с кадрами – доходы от увеличения тарифа, судя по всему, планируют направить на повышение уровня зарплаты водителей и кондукторов.
«Перебои в работе транспорта есть. Связано это и с болезнями водителей, поэтому вызываем из отпусков. Стараемся работу вести. Что касается Академического, там в принципе очень загруженная ситуация из-за пробок. Когда построим трамвайную линию – ситуация улучшится»,
– добавил замглавы уральской столицы.
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