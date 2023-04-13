Вице-мэр Екатеринбурга рассказал о причинах грязи, подорожании проезда и высадке новых деревьев

Пыль, грязь и мусор





– отметил Бубнов. «Меньше стало пыли, чем в прошлые годы. Погода в ближайшие дни «откинет» нас назад, из-за минусовых температур часть техники не сможет убирать»,





– уточнил чиновник. «Будем штрафовать, камер становится все больше. Это ГИБДД должна делать»,

Дорожный ремонт

Высадка новых деревьев





– считает Бубнов. «Высадка новых деревьев и так проходит ежегодно – это десятки тысяч, но это не сильно видно, потому что она в лесных зонах вокруг Екатеринбурга проводится. И немножко на улично-дорожной сети. Но лесные зоны – это легкие нашего города. А деревья на улично-дорожной сети – это просто для эстетики»,

Общественный транспорт





– подчеркнул Алексей Бубнов. «Наша задача в перспективах – поменять весь подвижной состав, но троллейбусы – в первую очередь, они очень пожилые»,





– добавил замглавы уральской столицы. «Перебои в работе транспорта есть. Связано это и с болезнями водителей, поэтому вызываем из отпусков. Стараемся работу вести. Что касается Академического, там в принципе очень загруженная ситуация из-за пробок. Когда построим трамвайную линию – ситуация улучшится»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов сегодня на встрече с журналистами рассказал о грязи и пыли в городе, ремонте дорог, общественном транспорте, предстоящем подорожании проезда, а также о высадке новых деревьев.По словам Бубнова, снег зимой из города вывозили вовремя, и в связи с этим весной не было проблем с подтоплением и большим количеством грязи.В распространении грязи по городу вице-мэр обвинил автомобилистов, которые заезжают на газоны. Он добавил, что в закон внесены соответствующие изменения, которые позволяют штрафовать «гряземесов». Однако, чтобы оцифровать все газоны, требуется много времени и средств.В образовании пыли на улице Бубнов также обвинил автомобилистов. По его словам, шипованные шины образуют пыль наравне со стройками. Чиновник считает, что в будущем водителям нужно будет отказаться от шипов в пользу зимней резины.Говоря об отходах жизнедеятельности собак на улицах города, вице-мэр заявил, что принятие положения о штрафах не поможет решить проблему, потому что останавливать собачников смогут только сотрудники полиции и Росгвардия. Власти сейчас ограничиваются только разъяснительной работой с собачниками.Замглавы города рассказал и о штрафах за окурки, которые выбрасывают из машин. По его словам, видеофиксация позволяет штрафовать за выброшенный окурок.Говоря о ремонте дорог, Алексей Бубнов отметил, что стоимость материалов и работ меняется. Цены растут, а денег на ремонт выделяют все столько же.Сейчас уже ведутся подготовительные работы к ремонту дорог. Продолжается заброска ям, которую чиновник называет временной необходимостью. Ремонт начнется, когда позволит погода. Параллельно планируется поменять 45-50 светофоров.Вице-мэр добавил, что в этом году ремонт дорог будут максимально стараться проводить в ночное время, чтобы днем их не перекрывать.Еще остались планы по капитальному ремонту улицы Малышева. Бубнов рассказал, что в 2020 году был законтрактован объект, выиграла компания не из Свердловской области и сорвала работы. Сейчас продолжается проектирование, идет дискуссия с госохраной, которая даст оценку по реконструкции Малышевского моста. На данный момент ремонт улицы Малышева не планируется, этот вопрос будут рассматривать при формировании бюджета на 2024 год.Чиновник также определил место деревьев в Екатеринбурге. Он заявил, что высадка деревьев проходит ежегодно, но в основном в лесных зонах.Рассказал замглавы города и о работе общественного транспорта. В Екатеринбург пришли первые троллейбусы: четыре машины стоят на улице Щорса, еще две – в Орджоникидзевском районе. Седьмой троллейбус находится в пути между Минском и Екатеринбургом.Алексей Бубнов заявил, что всего в город должны поставить по условиям контракта 50 троллейбусов до конца ноября текущего года. Но отметим, что, согласно сайту госзакупок, троллейбусов поступит меньше – 46 единиц.Кроме того, вице-мэр заявил, что стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга будут увеличивать каждый год на один рубль. По его словам, это улучшит ситуацию с кадрами – доходы от увеличения тарифа, судя по всему, планируют направить на повышение уровня зарплаты водителей и кондукторов.