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Мэрия Екатеринбурга обещает не перекрывать улицы для ремонта дорог
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что во время проведения дорожных работ улицы днем не будут перекрывать.
В администрации Екатеринбурга уже готовятся к началу сезона дорожных работ. Ремонт дорог стартует, как только позволит погода.
При этом останутся перекрытия из-за реконструкции развязки «Калины» и прокладывания трамвайных путей в Академический район Екатеринбурга.
В администрации Екатеринбурга уже готовятся к началу сезона дорожных работ. Ремонт дорог стартует, как только позволит погода.
«Максимально будем стараться [работать] в ночное время. Перекрытий не будет. Не вижу масштабных проблем при ремонте»,
– цитирует 66.RU Бубнова.
При этом останутся перекрытия из-за реконструкции развязки «Калины» и прокладывания трамвайных путей в Академический район Екатеринбурга.
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