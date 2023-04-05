Мэрия Екатеринбурга обещает не перекрывать улицы для ремонта дорог





– цитирует 66.RU Бубнова. «Максимально будем стараться [работать] в ночное время. Перекрытий не будет. Не вижу масштабных проблем при ремонте»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что во время проведения дорожных работ улицы днем не будут перекрывать.В администрации Екатеринбурга уже готовятся к началу сезона дорожных работ. Ремонт дорог стартует, как только позволит погода.При этом останутся перекрытия из-за реконструкции развязки «Калины» и прокладывания трамвайных путей в Академический район Екатеринбурга.