Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, ночью 14 апреля в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/сек.При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.