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Штормовое предупреждение продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили предупреждение о сильном ветре. МЧС призывает местных жителей соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, ночью 14 апреля в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/сек.
При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, ночью 14 апреля в регионе ожидается ветер с порывами до 18 м/сек.
При возникновении ЧП следует сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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