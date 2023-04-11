В Свердловской области зафиксировали первый в этом году случай клещевого вирусного энцефалита

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зарегистрировали первый в 2023 году случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Заболевший – житель Березовского, не привитый от клещевого энцефалита. После укуса клеща он не обращался за медицинской помощью и не исследовал клеща на инфекции.Напомним, что в прошлом году диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвердили у 188 свердловчан.