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В Свердловской области зафиксировали первый в этом году случай клещевого вирусного энцефалита
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали первый в 2023 году случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Заболевший – житель Березовского, не привитый от клещевого энцефалита. После укуса клеща он не обращался за медицинской помощью и не исследовал клеща на инфекции.
Напомним, что в прошлом году диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвердили у 188 свердловчан.
Заболевший – житель Березовского, не привитый от клещевого энцефалита. После укуса клеща он не обращался за медицинской помощью и не исследовал клеща на инфекции.
Напомним, что в прошлом году диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвердили у 188 свердловчан.
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