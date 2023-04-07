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Студенты Уральского радиотехнического колледжа потребовали уволить директора
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Студенты Уральского радиотехнического колледжа имени Попова в Екатеринбурге требуют отставки директора Николая Бурганова. Соответствующая петиция размещена на платформе Сhange.org.
Авторы петиции пишут, что за время пребывания нового директора (с мая 2020 года) колледж разорвал контракт с Cisco, Huawei и другими компаниями, предоставляющими учебный материал. Также, как говорится в петиции, уволилось ощутимое количество преподавателей.
Кроме того, сообщается о закрытии различных секций в колледже, ненадлежащих условиях проживания студентов в общежитиях и нарушении санитарных норм. Петицию подписали уже 173 человека.
Прокуратура организовала проверку сообщения о возможных нарушениях требований законодательства в Уральском радиотехническом колледже. Будут проверены приведенные в петиции доводы.
Авторы петиции пишут, что за время пребывания нового директора (с мая 2020 года) колледж разорвал контракт с Cisco, Huawei и другими компаниями, предоставляющими учебный материал. Также, как говорится в петиции, уволилось ощутимое количество преподавателей.
Кроме того, сообщается о закрытии различных секций в колледже, ненадлежащих условиях проживания студентов в общежитиях и нарушении санитарных норм. Петицию подписали уже 173 человека.
Прокуратура организовала проверку сообщения о возможных нарушениях требований законодательства в Уральском радиотехническом колледже. Будут проверены приведенные в петиции доводы.
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