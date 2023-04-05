Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на несколько дней перекроют улицу Полковую
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе дома № 2в на улице Полковой. Ограничения будут действовать с 24 по 28 апреля.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству газопровода. Объезд предусмотрен по улицам Предельной, Полевой и Мостовой.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Перекрытие связано с проведением работ по строительству газопровода. Объезд предусмотрен по улицам Предельной, Полевой и Мостовой.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге перекроют улицу Сурикова
05 апреля 2023
05 апреля 2023
В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Садовую
05 апреля 2023
05 апреля 2023
Улицу Калинина на четыре месяца перекроют в Екатеринбурге
12 апреля 2023
12 апреля 2023