В Екатеринбурге на несколько дней перекроют улицу Полковую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге закроют движение транспорта в районе дома № 2в на улице Полковой. Ограничения будут действовать с 24 по 28 апреля.Перекрытие связано с проведением работ по строительству газопровода. Объезд предусмотрен по улицам Предельной, Полевой и Мостовой.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут.