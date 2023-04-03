Клуб «НатУРАЛист» в пятый раз соберётся в библиотеке Белинского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшую пятницу, 14-го апреля, в актовом зале Свердловской областной библиотеки имени Белинского пройдёт встреча членов клуба «НатУРАЛист». Разговор пойдёт о биоразнообразии и об одном международном мероприятии.Ведущими заседания клуба станут три кандидата биологических наук — Иван Сморкалов, Дина Нестеркова и Нина Садыкова. Они проинформируют собравшихся о том, что такое мировой турнир «City Nature Challenge» и с чем город Екатеринбург планирует в нём поучаствовать. Кроме того, собравшиеся узнают о том, какие виды животных и растений можно встретить на территории Екатеринбурга и как происходит мониторинг за ними.Уточним, что «City Nature Challenge» — международное мероприятие, посвящённое живой природе городов. Первый такой турнир прошёл в 2016-м году и был организован учёными из Калифорнии и Лос-Анджелеса. Согласно правилам турнира, жители различных городов мира соревнуются в регистрации животных и растений, которые они находят в урбанистической среде. Победителя определяют не только по количеству видов, которые будут обнаружены, но и по количеству волонтёров, которые подключаются к мониторингу за городским биоразнообразием.