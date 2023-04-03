Возрастное ограничение 18+

Клуб «НатУРАЛист» в пятый раз соберётся в библиотеке Белинского

18.50 Среда, 12 апреля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников
В ближайшую пятницу, 14-го апреля, в актовом зале Свердловской областной библиотеки имени Белинского пройдёт встреча членов клуба «НатУРАЛист». Разговор пойдёт о биоразнообразии и об одном международном мероприятии.

Ведущими заседания клуба станут три кандидата биологических наук — Иван Сморкалов, Дина Нестеркова и Нина Садыкова. Они проинформируют собравшихся о том, что такое мировой турнир «City Nature Challenge» и с чем город Екатеринбург планирует в нём поучаствовать. Кроме того, собравшиеся узнают о том, какие виды животных и растений можно встретить на территории Екатеринбурга и как происходит мониторинг за ними.

Уточним, что «City Nature Challenge» — международное мероприятие, посвящённое живой природе городов. Первый такой турнир прошёл в 2016-м году и был организован учёными из Калифорнии и Лос-Анджелеса. Согласно правилам турнира, жители различных городов мира соревнуются в регистрации животных и растений, которые они находят в урбанистической среде. Победителя определяют не только по количеству видов, которые будут обнаружены, но и по количеству волонтёров, которые подключаются к мониторингу за городским биоразнообразием.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловская «Белинка» устраивает киносеанс
03 апреля 2023
Сад Казанцева идёт в библиотеку
05 апреля 2023
Высокопоставленных гостей вспомнят в Музее истории Екатеринбурга
05 апреля 2023
Парки и скверы Екатеринбурга начинают обрабатывать от клещей
12 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Если народ не хочет, зачем ты сюда идешь?»

Жители Пышмы готовы собирать подписи против одобренного губернатором Евгением Куйвашевым кандидата в главы Дмитрия Кравца
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:50 Клуб «НатУРАЛист» в пятый раз соберётся в библиотеке Белинского
18:26 Неизвестные спалили иномарку в Нижнем Тагиле
18:15 Почти половина жителей Свердловской области мечтали в детстве стать космонавтами
17:42 Батареи станут холодным и в Екатеринбурге только к середине мая
17:03 СМИ: «Уралбиофарм» просит чиновников повысить цены на жизненно необходимые лекарства
16:56 В ГИБДД рассказали об авариях автомобилистов-новичков в Нижнем Тагиле
15:54 Два пассажирских автобуса в Екатеринбурге чуть не сгорели в разных частях города в течение суток
15:39 Силовики займутся поиском создателей видео о якобы упавшем метеорите в уральском городе
14:58 Администрация Верхотурья заплатит 40 тысяч рублей пострадавшей от нападения собаки девочке
14:24 В Екатеринбурге ребенок заболел корью
13:56 Названы первые 20 компаний, которые будут представлять Свердловскую область на «Иннопроме»
13:23 В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 13 апреля
12:52 В Верхней Пышме на миллион рублей оштрафовали экс-автоинспектора за взятку
12:24 Свердловчан предупредили о начале реконструкции трассы М-5 «Урал»
11:55 Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области
11:21 Улицу Калинина на четыре месяца перекроют в Екатеринбурге
10:50 Дополнительные электрички начнут курсировать в Свердловской области
10:23 Гастрономический фестиваль Константина Ивлева впервые пройдет в Екатеринбурге
09:55 Парки и скверы Екатеринбурга начинают обрабатывать от клещей
09:23 В Свердловской области ко Дню космонавтики инсценировали падение метеорита
22:20 Вандалы испортили памятник федерального значения в окрестностях Екатеринбурга
20:33 Вспыльчивого убийцу из ирбитского села повторно приговорили к отсидке
19:51 Неправильно обрезанная берёза в центре Екатеринбурга плачет соком
19:23 Инспектору-взяточнику из Верхней Салды смягчили наказание
19:07 Дизайнер из Екатеринбурга победила в одной из номинаций международной премии
18:16 Две карманницы попались на камеры видеонаблюдения магазина в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
18:30 Депутат ГД Нилов предложил ввести военный налог
17:34 Роспотребнадзор: в Москве у студента РГУ нефти и газа обнаружили корь
17:06 Пятизвездочный отель в Шерегеше построит «УГМК-Застройщик»
16:03 Совфед принял закон об электронных повестках, один сенатор проголосовал против
15:56 В Казахстане почти полсотни медиков отравились в ресторане
15:33 В Белгородской области при обстреле свинокомплекса погибли более 170 животных
15:15 СМИ: Саратовский военком арестован по делу о крупной взятке
14:42 В Красноярске полицейскому предъявили обвинение после смерти избитого задержанного
13:33 На Камчатке пепловый шлейф от вулкана протянулся на 350 км
12:52 Глава Минцифры: электронные повестки можно будет обжаловать в ускоренном порядке
11:56 В Астане были задержаны более 120 протестующих нефтяников
19:13 Депутат ГД Останина раскритиковала оперативное принятие закона об электронных повестках
18:45 В Королеве к журналисту RusNews пришли с обыском и выломали дверь, заведено три уголовных дела
17:38 ГД приняла во втором чтении законопроект об электронных повестках
17:33 На Камчатке вслед за вулканическим пеплопадом произошло землетрясение магнитудой 5,8
16:52 ГД приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу вейпов детям
16:22 СК: ростовских полицейских подозревают в создании ОПС, в деле более 20 фигурантов
14:56 Получившим повестки гражданам запретят выезд из РФ до явки в военкомат
14:36 В ГД предложили наказывать граждан, которые «злоупотребляют» правом жаловаться в госорганы
13:49 Картаполов: повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете
13:38 Глава ВТБ Костин предложил перезапустить приватизацию в РФ
12:18 Картаполов: новая волна мобилизации в России не планируется
11:57 На Камчатке спасатели отправились в засыпанные вулканическим пеплом поселки
11:26 На Алтае судья получил 13 лет колонии строгого режима за коррупцию
19:03 В центре Луисвилла в США произошла стрельба, полиция сообщает о множестве пострадавших
17:47 В Самаре ученик попал в больницу после поножовщины в школе
Все новости России и мира
18:50 Клуб «НатУРАЛист» в пятый раз соберётся в библиотеке Белинского
18:26 Неизвестные спалили иномарку в Нижнем Тагиле
18:15 Почти половина жителей Свердловской области мечтали в детстве стать космонавтами
17:42 Батареи станут холодным и в Екатеринбурге только к середине мая
17:03 СМИ: «Уралбиофарм» просит чиновников повысить цены на жизненно необходимые лекарства
16:56 В ГИБДД рассказали об авариях автомобилистов-новичков в Нижнем Тагиле
15:54 Два пассажирских автобуса в Екатеринбурге чуть не сгорели в разных частях города в течение суток
15:39 Силовики займутся поиском создателей видео о якобы упавшем метеорите в уральском городе
14:58 Администрация Верхотурья заплатит 40 тысяч рублей пострадавшей от нападения собаки девочке
14:24 В Екатеринбурге ребенок заболел корью
13:56 Названы первые 20 компаний, которые будут представлять Свердловскую область на «Иннопроме»
13:23 В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 13 апреля
12:52 В Верхней Пышме на миллион рублей оштрафовали экс-автоинспектора за взятку
12:51 Ученые Пермского Политеха предложили новый метод утилизации отходов
12:24 Свердловчан предупредили о начале реконструкции трассы М-5 «Урал»
11:55 Четыре лесных пожара действуют в Свердловской области
11:21 Улицу Калинина на четыре месяца перекроют в Екатеринбурге
10:50 Дополнительные электрички начнут курсировать в Свердловской области
10:32 В Кунгуре предпринимателя через суд заставили прекратить продажу табака рядом с детским учреждением
10:23 Гастрономический фестиваль Константина Ивлева впервые пройдет в Екатеринбурге
09:55 Парки и скверы Екатеринбурга начинают обрабатывать от клещей
09:23 В Свердловской области ко Дню космонавтики инсценировали падение метеорита
22:20 Вандалы испортили памятник федерального значения в окрестностях Екатеринбурга
20:33 Вспыльчивого убийцу из ирбитского села повторно приговорили к отсидке
19:51 Неправильно обрезанная берёза в центре Екатеринбурга плачет соком
19:23 Инспектору-взяточнику из Верхней Салды смягчили наказание
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK