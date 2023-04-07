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Батареи станут холодным и в Екатеринбурге только к середине мая
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Несмотря на почти устоявшуюся теплую погоду в Екатеринбурге, батареи остынут только в середине мая. В прошлом году отопление отключили 11 мая, и, судя по всему, в этом году это произойдет примерно в это же время.
Об этом рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Екатеринбурга Александр Брагин во время радиоэфира, его слова передает ЕАН.
Чиновник добавил, что опрессовки в этом году пройдут в четыре этапа, и также начнутся в мае.
При этом Брагин пообещал, что при опрессовках не будут отключать горячую воду.
Об этом рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Екатеринбурга Александр Брагин во время радиоэфира, его слова передает ЕАН.
Чиновник добавил, что опрессовки в этом году пройдут в четыре этапа, и также начнутся в мае.
При этом Брагин пообещал, что при опрессовках не будут отключать горячую воду.
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