Батареи станут холодным и в Екатеринбурге только к середине мая

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Несмотря на почти устоявшуюся теплую погоду в Екатеринбурге, батареи остынут только в середине мая. В прошлом году отопление отключили 11 мая, и, судя по всему, в этом году это произойдет примерно в это же время.Об этом рассказал начальник Управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Екатеринбурга Александр Брагин во время радиоэфира, его слова передает ЕАН.Чиновник добавил, что опрессовки в этом году пройдут в четыре этапа, и также начнутся в мае.При этом Брагин пообещал, что при опрессовках не будут отключать горячую воду.