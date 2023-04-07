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Администрация Верхотурья заплатит 40 тысяч рублей пострадавшей от нападения собаки девочке
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С администрации Верхотурья взыскали компенсацию морального вреда в пользу девочку, на которую напала бродячая собака.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в феврале этого года девочка возвращалась домой. Когда она проходила мимо остановки, к ней подбежала собака и укусила ее.
Прокурор района направил иск в суд с требованиями о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка с администрации городского округа Верхотурский.
Верхотурский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что в феврале этого года девочка возвращалась домой. Когда она проходила мимо остановки, к ней подбежала собака и укусила ее.
Прокурор района направил иск в суд с требованиями о взыскании компенсации морального вреда в пользу подростка с администрации городского округа Верхотурский.
Верхотурский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.
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