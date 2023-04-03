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Свердловчан предупредили о начале реконструкции трассы М-5 «Урал»
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области предупредили о начале реконструкции трассы М-5 «Урал» в Челябинской области.
В свердловском управлении ГИБДД «Вечерним ведомостям» рассказали, что на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Челябинской области стартовала реконструкция участка с 1565-го по 1576-й километр. Каждый четверг с 10.00 до 13.00 на этом участке будут проводиться буровзрывные работы.
Автомобили и автобусы будут направлять по региональным дорогам через Сим-Миньяр-Ашу. Движение грузовиков на время буровзрывных работ будет запрещено.
Свердловчанам, собравшимся ехать по трассе М-5 «Урал», рекомендуют заранее планировать маршрут поездки или отказаться от поездок в этом направлении по четвергам.
В свердловском управлении ГИБДД «Вечерним ведомостям» рассказали, что на федеральной трассе М-5 «Урал» на территории Челябинской области стартовала реконструкция участка с 1565-го по 1576-й километр. Каждый четверг с 10.00 до 13.00 на этом участке будут проводиться буровзрывные работы.
Автомобили и автобусы будут направлять по региональным дорогам через Сим-Миньяр-Ашу. Движение грузовиков на время буровзрывных работ будет запрещено.
Свердловчанам, собравшимся ехать по трассе М-5 «Урал», рекомендуют заранее планировать маршрут поездки или отказаться от поездок в этом направлении по четвергам.
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