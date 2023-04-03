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Улицу Калинина на четыре месяца перекроют в Екатеринбурге
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Калинина. Перекрытие будет проходить в два этапа.
С 00.00 15 мая до 23.59 20 сентября перекроют участок улицы от дома №28 на Ильича до дома №22 на Калинина. С 00.00 15 июня до 23.59 20 сентября будет закрыт участок от дома №33 на Ильича до дома №31а на Калинина.
Перекрытие связано с проведением работ по ремонту тепломагистрали. На время закрытия транспорт направят по улицам Уральских рабочих, Кузнецова, Кировградской и Ильича.
Кроме того, с 24 по 31 июля будет закрыто движение транспорта на перекрестке Калинина – Ильича. Машины в этот период будут следовать по улицам Уральских рабочих, Кировградской и Стахановской. Троллейбусный маршрут №30 временно прекратит работу.
С 00.00 15 мая до 23.59 20 сентября перекроют участок улицы от дома №28 на Ильича до дома №22 на Калинина. С 00.00 15 июня до 23.59 20 сентября будет закрыт участок от дома №33 на Ильича до дома №31а на Калинина.
Перекрытие связано с проведением работ по ремонту тепломагистрали. На время закрытия транспорт направят по улицам Уральских рабочих, Кузнецова, Кировградской и Ильича.
Кроме того, с 24 по 31 июля будет закрыто движение транспорта на перекрестке Калинина – Ильича. Машины в этот период будут следовать по улицам Уральских рабочих, Кировградской и Стахановской. Троллейбусный маршрут №30 временно прекратит работу.
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