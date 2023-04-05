Дополнительные электрички начнут курсировать в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С 15 апреля в Свердловской области начнут курсировать дополнительные летние электрички. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.Дополнительные электрички будут курсировать:- из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку;- до станций Дружинино и Храмцовская;- из Нижнего Тагила в Кушву и Невьянск;- из Серова в Бокситы.Также ежедневно будут ездить новые летние поезда: №6954 Бокситы – Верхотурье (отправление в 09:34) и №6953 Верхотурье – Бокситы (отправление в 14:47). Поезда состыкованы с рейсами №7426/7423 Верхотурье – Нижний Тагил для удобной пересадки пассажиров в Верхотурье.Кроме того, будет увеличено количество вагонов в составе поездов на популярных направлениях. Для нескольких электричек введут дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах.Летний график действует до 15 октября.