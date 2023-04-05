Возрастное ограничение 18+
Дополнительные электрички начнут курсировать в Свердловской области
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 15 апреля в Свердловской области начнут курсировать дополнительные летние электрички. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД.
Дополнительные электрички будут курсировать:
- из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку;
- до станций Дружинино и Храмцовская;
- из Нижнего Тагила в Кушву и Невьянск;
- из Серова в Бокситы.
Также ежедневно будут ездить новые летние поезда: №6954 Бокситы – Верхотурье (отправление в 09:34) и №6953 Верхотурье – Бокситы (отправление в 14:47). Поезда состыкованы с рейсами №7426/7423 Верхотурье – Нижний Тагил для удобной пересадки пассажиров в Верхотурье.
Кроме того, будет увеличено количество вагонов в составе поездов на популярных направлениях. Для нескольких электричек введут дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах.
Летний график действует до 15 октября.
Дополнительные электрички будут курсировать:
- из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку;
- до станций Дружинино и Храмцовская;
- из Нижнего Тагила в Кушву и Невьянск;
- из Серова в Бокситы.
Также ежедневно будут ездить новые летние поезда: №6954 Бокситы – Верхотурье (отправление в 09:34) и №6953 Верхотурье – Бокситы (отправление в 14:47). Поезда состыкованы с рейсами №7426/7423 Верхотурье – Нижний Тагил для удобной пересадки пассажиров в Верхотурье.
Кроме того, будет увеличено количество вагонов в составе поездов на популярных направлениях. Для нескольких электричек введут дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах.
Летний график действует до 15 октября.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На маршруте «Ласточки» из Екатеринбурга в Красноуфимск ввели дополнительную остановку
05 апреля 2023
05 апреля 2023