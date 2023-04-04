Парки и скверы Екатеринбурга начинают обрабатывать от клещей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В парках и скверах Екатеринбурга начинается акарицидная обработка. Специалисты Екатеринбургского лесничества планируют обработать от клещей около 76 гектаров городских парков, скверов и прибрежных зон.Сегодня, 12 апреля, начнется акарицидная обработка сада на улице Вайнера, парка 50-летия Советской власти в районе улиц Декабристов – Мичурина – Народной Воли и сада имени Энгельса на пересечении улиц Малышева – Бажова.17 апреля работы будут проводиться в парке Турбомоторного завода, а 24 апреля – в парке Зеленая Роща и парке в квартале улиц Чкалова – Онуфриева – Громова – Бардина.Парк имени Чкалова, парк Камвольного комбината на улице Ферганской, лесопарковую зону в Компрессорном (Латвийская – Хвойная) и парк имени Агафоновой в районе улиц Городская – Фигурная будут обрабатывать от клещей 28 апреля. 10 мая планируется провести работы в парке имени 50-летия ВЛКСМ в районе улиц Чкалова – Ясная – Шаумяна и парке Семь ключей.Как сообщили в пресс-службе мэрии, предварительный график акарицидной обработки территорий в зависимости от погоды может меняться. Необходимо отсутствие осадков, чтобы препараты не смылись водой и проработали длительный период.Помимо этого, специалисты МБУ «Зеленстрой» готовятся обработать от клещей центральную часть Екатеринбурга: Исторический сквер, парк Коммунаров, сквер на Октябрьской площади, парк имени XXII Партсъезда, сквер ЮНЕСКО, сквер имени Кирова, сквер у Оперного театра, сквер имени Павлика Морозова, сквер на улице Белинского и сквер на улице Ферганской.За три дня до начала работ специалисты размещают по периметру территории предупреждения о дате обработки. Парки на время процедуры закрываются для посещения. В течение двух дней после завершения работ важно не ходить по траве вдоль дорожек, не поднимать с земли предметы и мыть домашних животных после выгула.