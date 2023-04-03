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На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили скорость движения из-за задымления
Общество
Фото: Уралуправтодор
Сегодня участок трассы Екатеринбург – Тюмень затянуло дымом из-за лесного пожара в районе Верхнего Дуброво и поселка Белоярского. Введено ограничение скорости.
Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», на автодороге обход поселка Белоярский наблюдается задымление проезжей части. Видимость 50-100 метров.
На данном участке трассы максимальная скорость движения ограничена до 50 км/ч.
Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», на автодороге обход поселка Белоярский наблюдается задымление проезжей части. Видимость 50-100 метров.
На данном участке трассы максимальная скорость движения ограничена до 50 км/ч.
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