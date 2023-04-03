На трассе Екатеринбург – Тюмень ограничили скорость движения из-за задымления

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня участок трассы Екатеринбург – Тюмень затянуло дымом из-за лесного пожара в районе Верхнего Дуброво и поселка Белоярского. Введено ограничение скорости.Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», на автодороге обход поселка Белоярский наблюдается задымление проезжей части. Видимость 50-100 метров.На данном участке трассы максимальная скорость движения ограничена до 50 км/ч.