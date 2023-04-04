На Ревдинском заводе ОЦМ начали работу аппараты по выдаче средств индивидуальной защиты

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– рассказала ведущий специалист по охране труда Ревдинского завода ОЦМ Юлия Горбунова. – На сегодняшний день на заводе работают два аппарата для выдачи СИЗ и два – для сдачи. Сейчас новинкой пользуются порядка 300 работников, но в следующем квартале появятся еще три аппарата, а значит, помимо прессово-волочильного цеха автоматическая выдача СИЗ будет доступна для плавильного, энергетического и ремонтно-инструментального цехов,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В лабораторно-бытовом корпусе прессово-волочильного цеха Ревдинского завода ОЦМ заработали вендинговые аппараты, выдающие средства индивидуальной защиты. Сотрудники цеха уже опробовали новинку: получают и сдают полумаски, перчатки, рукавицы, очки, беруши и прочие вещи с коротким сроком носки.Алгоритм работы аппарата прост. Сотрудник прикладывает к нему пропуск для идентификации, и на экране появляется перечень доступных ему СИЗ, после чего выбирается нужная позиция на сенсорном экране. Открывается ячейка, работник забирает СИЗ, которые ему полагаются, а данные о произведенной выдаче фиксируются в личной электронной карточке сотрудника.Сдача отработанных СИЗ проводится в аналогичном порядке на другом аппарате. После того, как система приняла бывшие в употреблении средства индивидуальной защиты, фиксируется потребность в получении конкретным работником новых.На предприятии оценили нововведение. Помимо того, что функция по выдаче СИЗ снята с непосредственных руководителей и кладовщиков завода, появилась возможность оперативно отследить количество выданных средств, проверить факт их получения каждым сотрудником и соотнести с нормами. Кроме того, аппараты сразу же осуществляют раздельный сбор б/у СИЗ. Несомненными удобствами являются их круглосуточная доступность, а также функция автоматического заполнения личных карточек учета выдачи СИЗ и общих ведомостей.