Новая порция холодного воздуха поступит в Свердловскую область в конце недели

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области вновь похолодает к концу рабочей недели. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По данным синоптика, 12 апреля погода вернется к средним многолетним показателям: ночью 0…-5°С, днем +6…+11°С. Однако в конце рабочей недели в регион поступит еще одна порция холодного воздуха.В выходные, 15 и 16 апреля, ночью будет -3…-7°С, днем +3…+7°С. К концу второй десятидневки апреля потеплеет на 5°С.Осадков в этот период ожидается немного: небольшой мокрый снег, дождь вероятен 14 апреля на севере и востоке области.