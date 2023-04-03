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В Екатеринбурге временно изменится схема движения автобусного маршрута №54
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге внесли изменения в схему движения автобусного маршрута № 54 «Синие Камни – Краснолесье». Это связано со строительством трамвайной линии на улице Павла Шаманова.
С 15 апреля по 9 мая автобус №54 будет курсировать по маршруту:
- улица Вильгельма де Геннина – проспект Академика Сахарова – улица Анатолия Мехренцева – далее по маршруту;
- в обратном направлении: улица Анатолия Мехренцева – проспект Академика Сахарова – улица Вильгельма де Геннина – далее по маршруту.
На маршруте появятся остановки «ЖК Аксиома», «Преображенский парк» и «Вильгельма де Геннина». Остановка «Анатолия Мехренцева» будет временно исключена.
С 15 апреля по 9 мая автобус №54 будет курсировать по маршруту:
- улица Вильгельма де Геннина – проспект Академика Сахарова – улица Анатолия Мехренцева – далее по маршруту;
- в обратном направлении: улица Анатолия Мехренцева – проспект Академика Сахарова – улица Вильгельма де Геннина – далее по маршруту.
На маршруте появятся остановки «ЖК Аксиома», «Преображенский парк» и «Вильгельма де Геннина». Остановка «Анатолия Мехренцева» будет временно исключена.
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