У Дома Маева в Екатеринбурге появился новый собственник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга продали «образец деревяного зодчества», как обозначает Дом Маева «Википедия». Сделка обошлась новым владельцам старинного здания в 6 миллионов рублей.Двухэтажный особняк, до революции принадлежавший семье уральского чиновника Маева, расположен на Вознесенской горке, на улице Тургенева, неподалёку от церкви и напротив сада Вайнера. Скромное расположение на тихой улице привело к тому, что о симпатичном строении, которое с 1980-го года носит статус памятника истории и культуры, в городе знали немногие. На короткое время здание стало известным и жизнь в нём закипела, как никогда, в 2006-м году, когда в Доме Маева поселился «Коляда-театр». Но с 2016-го года, когда театралы покинули помещения памятника, про него потихонечку опять все забыли.Как сообщает телеграм-канал «Моменты Екатеринбург», новым владельцем особняка стала компания ООО «ВК Плюс». Других претендентов на обладание «образца деревяного зодчества» не нашлось. Про компанию «ВК Плюс» известно, что зарегистрирована она была в 2022-м году. Основные виды деятельности — аренда и управление нежилым недвижимым имуществом.