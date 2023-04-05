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Власти хотят перекрыть дорогу для свердловских садоводов на Московском тракте

11.27 Понедельник, 10 апреля 2023
Общество
Фото: инициативная группа «Сохраним Московский лесной парк»
На грунтовой дороге, ведущей от Московского тракта к СНТ Работников культуры, развесили объявления от имени государственного учреждения Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области» (ГАУ СО «ЦСП»), которые предупреждают о грядущем перекрытии дороги.

В качестве обоснования перекрытия указано произрастание на территории лесопарка краснокнижных растений, найденных активистами инициативной группы «Сохраним Московский лесной парк». Представителей этой группы удивило то, что их упомянули в объявлении.

«Глупо упоминать нас. Видимо, они очень счастливы, что мы нашли орхидные. Международная конвенция предполагает уголовную ответственность при умышленном уничтожении представителей Краснокнижной флоры. Орхидные входят в этот список охраняемых видов. Это выглядит, как будто они специально гнев дачников хотят на нас перевести. Мы уже этой зимой не позволили ГАУ СО "ЦСП" поставить будку для начала освоения участка – потому что в Минприроды РФ в ответ на наше обращение сообщили, что участок с нарушением выведен из природно-заповедного фонда»,

– рассказали «Вечернем ведомостям» представители инициативной группы.


ГАУ СО «ЦСП» занимается организацией соревнований по биатлону. Именно для строительства биатлонного комплекса депутата Антона Шипулина власти Свердловской области планируют вырубить часть лесопарка, с чем не согласны экоактивисты.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:58 С 1 мая екатеринбуржцы будут получать пенсию от сотрудников «Почты России»
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14:49 В городском округе Сухой Лог в СНТ «Светлое» вспыхнул крупный пожар
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11:27 Власти хотят перекрыть дорогу для свердловских садоводов на Московском тракте
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