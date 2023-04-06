В Екатеринбурге на Плотинке мужчина выгуливал ребенка на поводке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в центре Екатеринбурга прохожие стали свидетелями странной «картины»: мужчина прогуливался на Плотинке с ребенком на поводке. В полиции пообещали провести проверку.Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, через некоторое время поводок с ребенка все же сняли.Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Полиция проведет проверку по факту подобного обращения с ребенком, заявили в городском УМВД. Правоохранители также призвали мужчину самостоятельно связаться с полицией по телефону 356-42-05 и дать пояснения ситуации.