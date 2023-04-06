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В Екатеринбурге на Плотинке мужчина выгуливал ребенка на поводке
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Вчера вечером в центре Екатеринбурга прохожие стали свидетелями странной «картины»: мужчина прогуливался на Плотинке с ребенком на поводке. В полиции пообещали провести проверку.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, через некоторое время поводок с ребенка все же сняли.
Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Полиция проведет проверку по факту подобного обращения с ребенком, заявили в городском УМВД. Правоохранители также призвали мужчину самостоятельно связаться с полицией по телефону 356-42-05 и дать пояснения ситуации.
Как сообщает «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев, через некоторое время поводок с ребенка все же сняли.
Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Полиция проведет проверку по факту подобного обращения с ребенком, заявили в городском УМВД. Правоохранители также призвали мужчину самостоятельно связаться с полицией по телефону 356-42-05 и дать пояснения ситуации.
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