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В Свердловской области 10 апреля объявили штормовое предупреждение
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре, который ожидается сегодня, 10 апреля. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду. В связи с этим в МЧС объявили штормовое предупреждение.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,
– напомнили спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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