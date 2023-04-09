В Свердловской области 10 апреля объявили штормовое предупреждение





– напомнили спасатели. «Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре, который ожидается сегодня, 10 апреля. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 18 метров в секунду. В связи с этим в МЧС объявили штормовое предупреждение.В случае ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».