Жители Серова пожаловались на позеленевшую воду в реке Каква

– приводят слова одного из очевидцев в издании «Глобус».

«Очень необычный зеленый цвет. Не естественный. Что это? Зимой рыбы в Какве не было, это я говорю как рыбак, который много лет рыбачит. Именно такой цвет я впервые вижу. Может и раньше вода зеленая была, а я просто не обращал внимания»,