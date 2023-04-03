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Жители Серова пожаловались на позеленевшую воду в реке Каква
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Серова заявляют, что в районе старого водосброса Киселевского гидроузла вода в реке Каква стала ярко-зеленой. Люди подозревают, что такой цвет водоем мог приобрести из-за загрязнения.
Последний раз река Каква была в списках самых грязных рек в марте 2022 года. Тогда после пробы, взятой ниже плотины Киселевского водохранилища, было выявлено превышение допустимой концентрации меди в 31,5 раза.
«Очень необычный зеленый цвет. Не естественный. Что это? Зимой рыбы в Какве не было, это я говорю как рыбак, который много лет рыбачит. Именно такой цвет я впервые вижу. Может и раньше вода зеленая была, а я просто не обращал внимания»,
– приводят слова одного из очевидцев в издании «Глобус».
Последний раз река Каква была в списках самых грязных рек в марте 2022 года. Тогда после пробы, взятой ниже плотины Киселевского водохранилища, было выявлено превышение допустимой концентрации меди в 31,5 раза.
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