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Синоптики предупредили о ветреной погоде на следующей неделе в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега.
В понедельник, 10 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью -4…+1, на севере до -9. Днем +5…+10, на севере до 0. Ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-18.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью около 0, днем +8…+10. Ветер 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14.
Во вторник, 11 апреля, в Свердловской области переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -3…-8, днем +3…+8. Ветер 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 15.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -3…-5, днем +6…+8. Ветер 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13.
В среду, 12 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью -5…0, днем +6…+11. Ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью -2…0, днем +9…+11. Ветер 4-9 метров в секунду, днем порывы до 12.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 10 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега и дождя. Ночью -4…+1, на севере до -9. Днем +5…+10, на севере до 0. Ветер 5-10 метров в секунду, местами порывы 15-18.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью около 0, днем +8…+10. Ветер 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14.
Во вторник, 11 апреля, в Свердловской области переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Ночью -3…-8, днем +3…+8. Ветер 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 15.
В столице Урала переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -3…-5, днем +6…+8. Ветер 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13.
В среду, 12 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью -5…0, днем +6…+11. Ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью -2…0, днем +9…+11. Ветер 4-9 метров в секунду, днем порывы до 12.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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