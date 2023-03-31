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Молодежный театр «Арлекин» сыграл спектакль для осужденных подростков Кировградской воспитколонии

15.22 Воскресенье, 9 апреля 2023
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Перед осужденными подростками Кировградской воспитколонии сыграли артисты молодежного театра «Арлекин». Они выступили перед юношами со спектаклем «Здравствуй, завтра, или Жизнь как последняя инстанция» по пьесе Ирины Михеичевой.

Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, в постановке рассказывается о любви, семейных ценностях, об отношениях мужчины и женщины, о праве человека делать свой выбор в жизни, а также об ответственности за принятое решение не только перед самим собой, но и перед близкими людьми. Он также отметил, что воспитанники проявили интерес к спектаклю.

«Спасибо, спектакль понравился очень! История – сильная, заставляет задуматься, и очень глубока по смыслу. Благодарю актеров за отличную игру. Надеюсь, театральная группа еще к нам приедет»,

– приводят слова одного из осужденных подростков в пресс-службе ГУФСИН.



Фото: ГУФСИН России по Свердловской области


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:23 В столице Урала в многоэтажке на Уралмаше произошел пожар
11:29 На жительницу Нижнего Тагила с синдромом «Плюшкина» пожаловались ее соседи
10:38 Лидером свердловского отделения «Справедливой России» переизбрали Андрея Кузнецова
09:39 Пожар площадью 400 квадратных метров произошел в Екатеринбурге
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15:39 Семейная пара из Свердловской области утонула в челябинском озере
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14:41 В Нижнем Тагиле вновь зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
13:59 В Нижнем Тагиле мужчина натравливает своего пса на чужих питомцев
12:50 Власти Екатеринбурга намерены изъять недвижимость в Цыганском поселке
12:21 Уральцы собрали более 10 миллионов на восстановление сгоревшего под Екатеринбургом питомника
12:06 В Серове будут судить несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников
11:17 Восемь машин смяло в аварии на Вторчермете в Екатеринбурге
10:17 Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
09:39 Свердловские девелоперы за минувший месяц подготовили к старту 33 проекта новостроек
21:23 На городском пруду Нижнего Тагила обнаружили труп рыбака
20:59 Мэрия устроила журналистам «деревяный» тур по Екатеринбургу
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