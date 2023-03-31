Возрастное ограничение 18+
Молодежный театр «Арлекин» сыграл спектакль для осужденных подростков Кировградской воспитколонии
Общество
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Перед осужденными подростками Кировградской воспитколонии сыграли артисты молодежного театра «Арлекин». Они выступили перед юношами со спектаклем «Здравствуй, завтра, или Жизнь как последняя инстанция» по пьесе Ирины Михеичевой.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, в постановке рассказывается о любви, семейных ценностях, об отношениях мужчины и женщины, о праве человека делать свой выбор в жизни, а также об ответственности за принятое решение не только перед самим собой, но и перед близкими людьми. Он также отметил, что воспитанники проявили интерес к спектаклю.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, в постановке рассказывается о любви, семейных ценностях, об отношениях мужчины и женщины, о праве человека делать свой выбор в жизни, а также об ответственности за принятое решение не только перед самим собой, но и перед близкими людьми. Он также отметил, что воспитанники проявили интерес к спектаклю.
«Спасибо, спектакль понравился очень! История – сильная, заставляет задуматься, и очень глубока по смыслу. Благодарю актеров за отличную игру. Надеюсь, театральная группа еще к нам приедет»,
– приводят слова одного из осужденных подростков в пресс-службе ГУФСИН.
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Спрос на новостройки в Екатеринбурге вырос на 5,9%
05 апреля 2023
05 апреля 2023
Театральные «Кочерыжки» раздали в Нижнем Тагиле
07 апреля 2023
07 апреля 2023