Молодежный театр «Арлекин» сыграл спектакль для осужденных подростков Кировградской воспитколонии





– приводят слова одного из осужденных подростков в пресс-службе ГУФСИН. «Спасибо, спектакль понравился очень! История – сильная, заставляет задуматься, и очень глубока по смыслу. Благодарю актеров за отличную игру. Надеюсь, театральная группа еще к нам приедет»,

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Перед осужденными подростками Кировградской воспитколонии сыграли артисты молодежного театра «Арлекин». Они выступили перед юношами со спектаклем «Здравствуй, завтра, или Жизнь как последняя инстанция» по пьесе Ирины Михеичевой.Как рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, в постановке рассказывается о любви, семейных ценностях, об отношениях мужчины и женщины, о праве человека делать свой выбор в жизни, а также об ответственности за принятое решение не только перед самим собой, но и перед близкими людьми. Он также отметил, что воспитанники проявили интерес к спектаклю.