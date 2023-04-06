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В уральской столице спасли провалившуюся в яму на стройке собаку

14.18 Воскресенье, 9 апреля 2023
Общество
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com
Екатеринбургский волонтер Евгений Зенков спас собаку, которая провалилась в узкую яму для установки столба. Это произошло вчера ночью на стройке на Дагестанской, 1а.

«Можно было бы оставить эту ситуацию до утра, но был риск осыпания грунта со стенок»,

– написал волонтер в своем сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге».


По его словам, для спасения собаки он использовал телескопическую удавку, так как глубина ямы была около двух метров. Для того, чтобы вызволить питомца из «ловушки», потребовалось примерно две минуты.

Хозяйкой собаки оказалась женщина-сторож на стройке. Она рассказала, что берет питомца на смены с собой, потому что его не с кем оставить дома.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:18 В уральской столице спасли провалившуюся в яму на стройке собаку
13:10 В Екатеринбурге ищут кота из детского хосписа на Агрономической
12:23 В столице Урала в многоэтажке на Уралмаше произошел пожар
11:29 На жительницу Нижнего Тагила с синдромом «Плюшкина» пожаловались ее соседи
10:38 Лидером свердловского отделения «Справедливой России» переизбрали Андрея Кузнецова
09:39 Пожар площадью 400 квадратных метров произошел в Екатеринбурге
20:42 ФК «Урал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России по футболу
15:39 Семейная пара из Свердловской области утонула в челябинском озере
15:10 Жилищные субсидии получили 18 учителей из свердловских сёл
14:41 В Нижнем Тагиле вновь зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
13:59 В Нижнем Тагиле мужчина натравливает своего пса на чужих питомцев
12:50 Власти Екатеринбурга намерены изъять недвижимость в Цыганском поселке
12:21 Уральцы собрали более 10 миллионов на восстановление сгоревшего под Екатеринбургом питомника
12:06 В Серове будут судить несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников
11:17 Восемь машин смяло в аварии на Вторчермете в Екатеринбурге
10:17 Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
09:39 Свердловские девелоперы за минувший месяц подготовили к старту 33 проекта новостроек
21:23 На городском пруду Нижнего Тагила обнаружили труп рыбака
20:59 Мэрия устроила журналистам «деревяный» тур по Екатеринбургу
20:28 Театральные «Кочерыжки» раздали в Нижнем Тагиле
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