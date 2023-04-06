В уральской столице спасли провалившуюся в яму на стройке собаку





– написал волонтер в своем сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге». «Можно было бы оставить эту ситуацию до утра, но был риск осыпания грунта со стенок»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Екатеринбургский волонтер Евгений Зенков спас собаку, которая провалилась в узкую яму для установки столба. Это произошло вчера ночью на стройке на Дагестанской, 1а.По его словам, для спасения собаки он использовал телескопическую удавку, так как глубина ямы была около двух метров. Для того, чтобы вызволить питомца из «ловушки», потребовалось примерно две минуты.Хозяйкой собаки оказалась женщина-сторож на стройке. Она рассказала, что берет питомца на смены с собой, потому что его не с кем оставить дома.