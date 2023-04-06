В Екатеринбурге ищут кота из детского хосписа на Агрономической

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут кота по имени Семён Семёнович, который проживал в детском хосписе в ОДКБ №1 на Агрономической, 12а. Он также был известен как кот-хранитель.Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на сотрудницу детского хосписа Марию Анатольевну. По последним данным, похожего кота видели 7 апреля возле храма Дмитрия Донского на Современников 25а. Также есть предположения, что кот может находиться на территории 19-го военного городка.Пропавший кот белого окраса, с разноцветными глазами и обломленным кончиком хвоста. На шее у него капсула-адресник с номером телефона.Всех, кто видел Семён Семёновича, просят обращаться в хоспис по номеру: +7(343) 231-95-93.