На жительницу Нижнего Тагила с синдромом «Плюшкина» пожаловались ее соседи





– возмущается соседка пенсионерки. «Зайти и перекреститься. У нашей пожилой соседки синдром "Плюшкина"! Сил моих больше нет терпеть все это! Я уже не знаю, в какие службы обращаться! Все, сочувствуя, лишь разводят руками, ссылаясь на то, что квартира – частная собственность. А соседям что делать?»,





– подытожила соседка. «Думаю, что свое законное право на жизнь в чистоте придется отстаивать в суде, но иного выхода у нас, видимо, нет…»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На 60-летнюю жительницу Нижнего Тагила с синдромом «Плюшкина» пожаловались ее соседи. Они уверены, что из-за огромной груды вещей, которые собрала пенсионерка у себя в комнате, в доме завелись мыши и тараканы.Об этом одна из соседок страдающей патологическим накопительством женщины рассказала в городском сообществе «Инцидент Нижний Тагил».По ее словам, от комнаты исходит невыносимая вонь из-за старой одежды, грязной посуды и сгнивших отходов. Расстаться со своим «сокровищем» пожилая женщина не может. И это продолжается не один год.Соседи пенсионерки также убеждены, что тагильчанка регулярно носит к себе домой разные вещи, которые она находит в мусорных контейнерах. Кроме этого, она якобы справляет нужду в своей комнате, о чем свидетельствует настойчивый запах.Известно, что на этой неделе в квартиру к пожилой женщине приходили представители тагилстроевской администрации и участковый. Они заявили жильцам, что выселить пенсионерку можно только через суд.