ФК «Урал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате России по футболу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

8 апреля в Грозном футбольный клуб «Урал» встречался в матче 22 тура МИР РПЛ с местным «Ахматом». Встреча завершилась уверенной победой хозяев поля.С самого начала матч не задался для «Урала» – уже на третьей минуте полузащитник грозненцев Евгений Харин с передачи Бернарда Бериши открыл счёт – 1:0. Через четыре минуты жёлтую карточку получил полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич. За первый тайм екатеринбуржцы так и не смогли нанести хотя бы один удар в створ ворот «Ахмата», и на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.Во втором тайме, несмотря на преимущество во владении мячом, «Урал» также не смог создать опасных моментов у ворот чеченского клуба. На 57-й минуте Бериша к результативной передаче добавил ещё и гол, оформив окончательный счёт в матче – 2:0. Лучший шанс забить мяч у «Урала», пожалуй, случился уже в добавленное время – но дальний удар Мингияна Бевеева уверенно взял вратарь грозненцев Гиорги Шелия.У «Урала» осталось в активе 25 очков, команда по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице, но в случае набора очков «Локомотивом» екатеринбургский клуб откатится на 11 место.Свои следующие матчи «Урал» проведёт с ЦСКА – сначала 15 апреля в Екатеринбурге в рамках МИР РПЛ, а уже через три дня – в Москве в рамках Фонбет-Кубка России.