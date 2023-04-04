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В Нижнем Тагиле вновь зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

14.41 Суббота, 8 апреля 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сотрудники одной из станций «Уральского УГМС» на Тагилстрое в Нижнем Тагиле в течение трех дней, с 3 по 5 апреля, фиксировали превышение диоксида азота в воздухе.

Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на специалистов гидрометцентра, 3 апреля концентрация вещества достигала 1,12 ПДК, 4 апреля – 1,05 ПДК, 5 апреля – 1,13 ПДК. В этот период в городе был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных веществ.

Отмечается, что в последний день, по данным метеорологов, выбросы диоксида азота в воздух произошли шесть раз за день. Именно в этот день местные жители жаловались на химический запах в воздухе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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