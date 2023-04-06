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В Нижнем Тагиле мужчина натравливает своего пса на чужих питомцев
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Нижнего Тагила пожаловались на мужчину, который, с их слов, намеренно натравливает своего пса на чужих питомцев. Тагильчане уверяют, что он делает это даже в присутствии хозяев животных.
Один такой инцидент произошел в районе ГГМ. Видео с произошедшим очевидцы опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». На кадрах видно, как мужчина смотрит на дерущихся собак и командует своему псу «жри». Через некоторое время он подходит к чужому питомцу, пинает его и уходит.
Один такой инцидент произошел в районе ГГМ. Видео с произошедшим очевидцы опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». На кадрах видно, как мужчина смотрит на дерущихся собак и командует своему псу «жри». Через некоторое время он подходит к чужому питомцу, пинает его и уходит.
«Мы услышали лай и громкий голос мужчины. С поводком в руках он командовал своему псу рвать собаку. На наши просьбы перестать и отозвать собаку мужчина никак не реагировал. При этом он и дальше продолжал командовать. Тогда мы решили снять это все на видео»,
– рассказали очевидцы.
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