В Нижнем Тагиле мужчина натравливает своего пса на чужих питомцев





– рассказали очевидцы. «Мы услышали лай и громкий голос мужчины. С поводком в руках он командовал своему псу рвать собаку. На наши просьбы перестать и отозвать собаку мужчина никак не реагировал. При этом он и дальше продолжал командовать. Тогда мы решили снять это все на видео»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жители Нижнего Тагила пожаловались на мужчину, который, с их слов, намеренно натравливает своего пса на чужих питомцев. Тагильчане уверяют, что он делает это даже в присутствии хозяев животных.Один такой инцидент произошел в районе ГГМ. Видео с произошедшим очевидцы опубликовали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». На кадрах видно, как мужчина смотрит на дерущихся собак и командует своему псу «жри». Через некоторое время он подходит к чужому питомцу, пинает его и уходит.