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На выходных в Свердловской области снова ожидаются перепады температуры воздуха
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сильные перепады температуры вновь ожидаются в Свердловской области и Екатеринбурге на выходных. По ночам температура воздуха может опускаться до -8°С, а днем подниматься до +15°С.
В субботу, 8 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-8°С, днем +5…+10°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти со скоростью 3-8 м/сек, местами порывы 13-15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-6°С, днем +8…+10°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти со скоростью 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 9 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, днем +10…+15°С, на севере до +5°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°С, днем +11…+13°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 8 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -3…-8°С, днем +5…+10°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти со скоростью 3-8 м/сек, местами порывы 13-15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -4…-6°С, днем +8…+10°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западной четверти со скоростью 3-8 м/сек, порывы до 13 м/сек.
В воскресенье, 9 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…-5°С, днем +10…+15°С, на севере до +5°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -1…-3°С, днем +11…+13°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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