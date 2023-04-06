Возрастное ограничение 18+
Боец Александр Емельяненко задержал пьяной выходкой вылет рейса из Екатеринбурга
Общество
Фото: Анна Данилова / Е1.RU
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко задержал пьяной выходкой вылет рейса из Екатеринбурга в Москву.
Как рассказала блогерша Анна Данилова изданию Е1, во время перехода пассажиров из зала ожидания к перронному автобусу охранник заметил, что боксер Емельяненко помочился под лестницей. По словам Даниловой, в ответ на замечание охранника и предупреждение о штрафе Емельяненко сказал: «Иди ты на *****, я тебя сейчас [побью]».
Пока шли разборки с охранником и фотосессия с полицией, другие пассажиры ждали в автобусе. Самолет «Уральских авиалиний» в результате вылетел в Москву с задержкой в 16 минут. По словам очевидцев, Емельяненко был пьян.
Как рассказала блогерша Анна Данилова изданию Е1, во время перехода пассажиров из зала ожидания к перронному автобусу охранник заметил, что боксер Емельяненко помочился под лестницей. По словам Даниловой, в ответ на замечание охранника и предупреждение о штрафе Емельяненко сказал: «Иди ты на *****, я тебя сейчас [побью]».
«Пришли сотрудники полиции, вывели его из автобуса. Началась какая-то милая беседа, они проверили документы и начали с ним фотографироваться, а после фотосессии отпустили,
– добавила Анна, поделившись видео фотосессии полицейских.
Пока шли разборки с охранником и фотосессия с полицией, другие пассажиры ждали в автобусе. Самолет «Уральских авиалиний» в результате вылетел в Москву с задержкой в 16 минут. По словам очевидцев, Емельяненко был пьян.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».