В екатеринбургской ветклинике посоветовали делать прививки енотам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не самого обычного пациента привели на лечение к ветеринарам екатеринбургской клиники «ЗооДоктор». Айза — енот, который живёт в доме у людей, совсем как какая-нибудь породистая собачка. Собачьей болезнью она и захворала.Парвовирусный энтерит — очень опасная болезнь, которая распространена у собак, но безвредна для людей. Подхватив такой вирус, собака теряет аппетит, её тошнит, а стул становится жидким и пахучим. Если вовремя не начать лечение, животное с большой долей вероятности умрёт. К счастью, Айзу привели в «ЗооДоктор» вовремя. Её оставили на длительное время в стационаре, где применяли капельницы и уколы.Теперь енотик Айза здорова и её вернули хозяевам, — сообщает телеграм-канал клиники. А для врачей «звериной» клинике её случай послужил поводом напомнить владельцам енотов (если таковые ещё в Екатеринбурге есть), что эти животные болеют, в основном, теми же болезнями, что и собаки. А, значит, и обезопасить их от хворей их можно теми же способами — своевременной вакцинацией. Им ставят обычные «собачьи» вакцины — «Нобивак» или «Эурикан». Первый укол ставят животному в 8-9 недель и повторяют через 4 недели. В дальнейшем ревакцинацию нужно будет проходить 1 раз в год. Разумеется, эта же схема работает и для собак.Врачи и опытные «животноводы» советуют ставить вакцины, даже если питомцы не выходят гулять на улицу. Ведь всегда есть риск принести в дом вирус или какую-нибудь бациллу на обуви. И весна — наиболее частый для таких случаев сезон: Из снега вытаивает всякая зараза, а солнце ещё не настолько хорошо прогревает землю, чтобы «продезинфицировать» её своими лучами.