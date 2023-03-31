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Приемная кампания в школы искусств Екатеринбурга начнется 15 апреля
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге приемная кампания в школы искусств начнется 15 апреля и продлится до 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Родители могут подать заявление для зачисления ребенка в первый класс музыкальной, художественной, хоровой, театральной или школы искусств один из стрех способов:
- обратившись непосредственно в нужную школу. Информация о времени работы комиссий и приема заявлений размещена на сайтах школ;
- через Центр муниципальных услуг. Информация об адресах отделений и графиках приема есть на сайте в разделе «Отделения»;
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Информация размещена на сайте.
Подача заявлений – первый шаг приема ребенка в школу искусств. По его итогам формируется общий список претендентов. Затем следует индивидуальный творческий отбор, который проведут специалисты приемной комиссии. О сроках проведения индивидуального отбора родителям сообщат дополнительно.
Кроме того, в школах искусств представлены дополнительные программы общего развития детей. Решение о приеме документов на эти программы учреждения самостоятельно принимают в период с 15 апреля по 31 августа. Вся информация об этих программах размещена на сайтах творческих школ Екатеринбурга.
На данный момент в единой системе муниципальных учреждений дополнительного образования Екатеринбурга работают 37 школ искусств, в которых творческим профессиям обучают около 18 тысяч детей.
Родители могут подать заявление для зачисления ребенка в первый класс музыкальной, художественной, хоровой, театральной или школы искусств один из стрех способов:
- обратившись непосредственно в нужную школу. Информация о времени работы комиссий и приема заявлений размещена на сайтах школ;
- через Центр муниципальных услуг. Информация об адресах отделений и графиках приема есть на сайте в разделе «Отделения»;
- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Информация размещена на сайте.
Подача заявлений – первый шаг приема ребенка в школу искусств. По его итогам формируется общий список претендентов. Затем следует индивидуальный творческий отбор, который проведут специалисты приемной комиссии. О сроках проведения индивидуального отбора родителям сообщат дополнительно.
Кроме того, в школах искусств представлены дополнительные программы общего развития детей. Решение о приеме документов на эти программы учреждения самостоятельно принимают в период с 15 апреля по 31 августа. Вся информация об этих программах размещена на сайтах творческих школ Екатеринбурга.
На данный момент в единой системе муниципальных учреждений дополнительного образования Екатеринбурга работают 37 школ искусств, в которых творческим профессиям обучают около 18 тысяч детей.
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