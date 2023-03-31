Приемная кампания в школы искусств Екатеринбурга начнется 15 апреля

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге приемная кампания в школы искусств начнется 15 апреля и продлится до 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Родители могут подать заявление для зачисления ребенка в первый класс музыкальной, художественной, хоровой, театральной или школы искусств один из стрех способов:- обратившись непосредственно в нужную школу. Информация о времени работы комиссий и приема заявлений размещена на сайтах школ;- через Центр муниципальных услуг. Информация об адресах отделений и графиках приема есть на сайте в разделе «Отделения»;- через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Информация размещена на сайте.Подача заявлений – первый шаг приема ребенка в школу искусств. По его итогам формируется общий список претендентов. Затем следует индивидуальный творческий отбор, который проведут специалисты приемной комиссии. О сроках проведения индивидуального отбора родителям сообщат дополнительно.Кроме того, в школах искусств представлены дополнительные программы общего развития детей. Решение о приеме документов на эти программы учреждения самостоятельно принимают в период с 15 апреля по 31 августа. Вся информация об этих программах размещена на сайтах творческих школ Екатеринбурга.На данный момент в единой системе муниципальных учреждений дополнительного образования Екатеринбурга работают 37 школ искусств, в которых творческим профессиям обучают около 18 тысяч детей.