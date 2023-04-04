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Второй проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге появился второй проекционный пешеходный переход. Он расположился на перекрестке улиц Никонова и Царской около гимназии №104.
Фото: МБУ «Центр организации дорожного движения»
Напомним, что первый проекционный пешеходный переход в городе оборудовали на улице Степана Разина, 71 – около гимназии № 120 и детского сада № 278.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, принцип работы проекционных пешеходных переходов простой. По обе стороны улицы устанавливаются проекторы, которые подсвечивают белым и желтым цветом нанесенную дорожную разметку. Так «зебры» становятся видны издалека.
Еще один проекционный пешеходный переход планируют установить на улице Амундсена, 53, около детских садов №54 и №14 и лицея №109.
Фото: МБУ «Центр организации дорожного движения»
Напомним, что первый проекционный пешеходный переход в городе оборудовали на улице Степана Разина, 71 – около гимназии № 120 и детского сада № 278.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, принцип работы проекционных пешеходных переходов простой. По обе стороны улицы устанавливаются проекторы, которые подсвечивают белым и желтым цветом нанесенную дорожную разметку. Так «зебры» становятся видны издалека.
Еще один проекционный пешеходный переход планируют установить на улице Амундсена, 53, около детских садов №54 и №14 и лицея №109.
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