Второй проекционный пешеходный переход появился в Екатеринбурге

Фото: МБУ «Центр организации дорожного движения»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге появился второй проекционный пешеходный переход. Он расположился на перекрестке улиц Никонова и Царской около гимназии №104.Напомним, что первый проекционный пешеходный переход в городе оборудовали на улице Степана Разина, 71 – около гимназии № 120 и детского сада № 278.Как рассказали в пресс-службе мэрии, принцип работы проекционных пешеходных переходов простой. По обе стороны улицы устанавливаются проекторы, которые подсвечивают белым и желтым цветом нанесенную дорожную разметку. Так «зебры» становятся видны издалека.Еще один проекционный пешеходный переход планируют установить на улице Амундсена, 53, около детских садов №54 и №14 и лицея №109.