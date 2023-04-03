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В Каменске-Уральском ищут нуждающегося в медицинской помощи 62-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Каменске-Уральском ищут 62-летнего Галиулла Шакирова, который нуждается в медицинской помощи. С 4 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна. Из особых примет очки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна. Из особых примет очки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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