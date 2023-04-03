В Каменске-Уральском ищут нуждающегося в медицинской помощи 62-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском ищут 62-летнего Галиулла Шакирова, который нуждается в медицинской помощи. С 4 апреля 2023 года его местонахождение неизвестно.Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 170 сантиметров, нормального телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна. Из особых примет очки.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.