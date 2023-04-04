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В Нижнем Тагиле спасли провалившуюся под лед собаку
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 5 апреля, в Нижнем Тагиле у местного жителя во время прогулки по набережной Нижнетагильского пруда собака выбежала на лед и провалилась в холодную воду. Тогда на помощь к питомцу выехали спасатели из «Центра защиты населения».
Отмечается, что спасателям в реанимационных действиях также помогали сотрудники подоспевшей скорой.
После спасения собаку вместе с ее хозяином отвезли в ветеринарную клинику. Сообщается, что сейчас с питомцем все хорошо.
«Собаку обнаружили примерно в десяти метрах от берега. Один из спасателей достал собаку и стал проводить реанимационные действия, так как она уже не подавала признаков жизни, и после недолгих манипуляций собаку удалось оживить»,
– рассказали в сообществе «Тагильский спасатель».
Фото: «Тагильский спасатель»
Отмечается, что спасателям в реанимационных действиях также помогали сотрудники подоспевшей скорой.
После спасения собаку вместе с ее хозяином отвезли в ветеринарную клинику. Сообщается, что сейчас с питомцем все хорошо.
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