В Нижнем Тагиле спасли провалившуюся под лед собаку





– рассказали в сообществе «Тагильский спасатель». «Собаку обнаружили примерно в десяти метрах от берега. Один из спасателей достал собаку и стал проводить реанимационные действия, так как она уже не подавала признаков жизни, и после недолгих манипуляций собаку удалось оживить»,

Фото: «Тагильский спасатель»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 5 апреля, в Нижнем Тагиле у местного жителя во время прогулки по набережной Нижнетагильского пруда собака выбежала на лед и провалилась в холодную воду. Тогда на помощь к питомцу выехали спасатели из «Центра защиты населения».Отмечается, что спасателям в реанимационных действиях также помогали сотрудники подоспевшей скорой.После спасения собаку вместе с ее хозяином отвезли в ветеринарную клинику. Сообщается, что сейчас с питомцем все хорошо.