За 3-х сбитых поездом косуль спросили со Свердловской железной дороги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Не только автомобилисты, сбившие выскочивших на дорогу животных, получают наказание в виде штрафов. Артёмовский городской суд Свердловской области оштрафовал за то же самое Свердловскую железную дорогу.С требованием наказать предприятие железнодорожного транспорта в суд обратилась Егоршинская транспортная прокуратура. Согласно предоставленным прокуратурой материалам, на перегоне Худяково-Талый Ключ и Ирбит-Худяково произошёл наезд поезда на 3-х косуль, вышедших на железнодорожный путь. Животные погибли. Виновником этого признали Свердловскую железную дорогу, поскольку она обязана «принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира», — сообщает Уральская транспортная прокуратура.Ущерб от гибели 3-х косуль измерили в 120 тысяч рублей. Эта сумма была взыскана со Свердловской железной дороги в пользу государства.