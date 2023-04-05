Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Садовую
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на три месяца закроют движение транспорта по улице Садовой – от Набережного переулка до улицы Победы.
Ограничения будут действовать с 15 апреля по 13 июля. В этом время на участке будут проводиться работы по обустройству сетей водоотведения.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути объезда.
Ограничения будут действовать с 15 апреля по 13 июля. В этом время на участке будут проводиться работы по обустройству сетей водоотведения.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути объезда.
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