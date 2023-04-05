В Екатеринбурге на три месяца перекроют улицу Садовую

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на три месяца закроют движение транспорта по улице Садовой – от Набережного переулка до улицы Победы.Ограничения будут действовать с 15 апреля по 13 июля. В этом время на участке будут проводиться работы по обустройству сетей водоотведения.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути объезда.