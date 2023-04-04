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В Екатеринбурге врач отказался идти на дом к ребёнку с температурой
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге врач отказался приезжать на дом к 11-летнему мальчику, у которого температура поднялась до 37,8 градуса. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказала мама ребёнка. По словам девушки, её сын приписан к ЦГБ №11.
Мама ребёнка пожаловалась в министерство здравоохранения Свердловской области, но там ей ответили, что отказ правомерен – в электронной приёмной Минздрава в Telegram сообщили, что врач может выехать на дом при любых жалобах, только если ребенку меньше 11 месяцев. К детям в возрасте от 11 месяцев до трёх лет выезжают при температуре выше 38 градусов, а к детям старше трёх лет – только при температуре выше 38,5.
Мотивируя отказ в выезде на дом, в областном Минздраве сослались на собственный приказ № 1170.
«Вечерние ведомости» нашли на сайте областного министерства этот приказ. Он издан относительно недавно – менее года назад. Там действительно прописаны поводы для выезда врача на дом к заболевшим детям, однако он назван «Примерный перечень поводов к вызову бригады неотложной медицинской помощи для оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме детскому населению на дому»
Означает ли слово «примерный» то, что в индивидуальных случаях от этого перечня можно отходить, не совсем ясно.
«И это дети! А они ещё говорят, что своих не бросают!» – прокомментировала ситуацию мама ребёнка «Вечерним ведомостям».
Мама ребёнка пожаловалась в министерство здравоохранения Свердловской области, но там ей ответили, что отказ правомерен – в электронной приёмной Минздрава в Telegram сообщили, что врач может выехать на дом при любых жалобах, только если ребенку меньше 11 месяцев. К детям в возрасте от 11 месяцев до трёх лет выезжают при температуре выше 38 градусов, а к детям старше трёх лет – только при температуре выше 38,5.
Мотивируя отказ в выезде на дом, в областном Минздраве сослались на собственный приказ № 1170.
«Вечерние ведомости» нашли на сайте областного министерства этот приказ. Он издан относительно недавно – менее года назад. Там действительно прописаны поводы для выезда врача на дом к заболевшим детям, однако он назван «Примерный перечень поводов к вызову бригады неотложной медицинской помощи для оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме детскому населению на дому»
Фрагмент приказа Минздрава Свердловской области №1170-п
Означает ли слово «примерный» то, что в индивидуальных случаях от этого перечня можно отходить, не совсем ясно.
«И это дети! А они ещё говорят, что своих не бросают!» – прокомментировала ситуацию мама ребёнка «Вечерним ведомостям».
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