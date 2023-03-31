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Дни здоровья пройдут в ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге состоятся Дни здоровья. 7 и 8 апреля все желающие старше 18 лет смогут пройти комплексное обследование и установить основные факторы риска развития заболеваний.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, проверка доступна жителям и гостям Екатеринбурга при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Комплексное обследование проводится 7 апреля с 14.00 до 19.00 и 8 апреля с 11.00 до 16.00.
Посредством экспресс-метода врачи определят уровень общего холестерина, кислорода и глюкозы в крови, а также проведут проверку внутриглазного и артериального давления. Посетителей проконсультирует терапевт, специалисты проведут профилактический осмотр полости рта и дыхательной системы. Желающие смогут также сдать анонимный экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, проверка доступна жителям и гостям Екатеринбурга при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Комплексное обследование проводится 7 апреля с 14.00 до 19.00 и 8 апреля с 11.00 до 16.00.
Посредством экспресс-метода врачи определят уровень общего холестерина, кислорода и глюкозы в крови, а также проведут проверку внутриглазного и артериального давления. Посетителей проконсультирует терапевт, специалисты проведут профилактический осмотр полости рта и дыхательной системы. Желающие смогут также сдать анонимный экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию.
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