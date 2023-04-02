На маршруте «Ласточки» из Екатеринбурга в Красноуфимск ввели дополнительную остановку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На маршруте пригородного электропоезда «Ласточка» из Екатеринбурга в Красноуфимск ввели дополнительную остановку в Киргишанах.В пресс-службе СвЖД рассказали, что на остановке Киргишаны электричка будет останавливаться с 17 апреля. При этом время в пути у «Ласточки» не увеличится. По просьбам жителей также с 5 апреля электрички будут останавливаться на станции Афанасьевский.Напомним, что «Ласточка» отправляется из Екатеринбурга в Красноуфимск дважды в день – в 10.41 и 19.32, а из Красноуфимска – в 06.50 и 14.16. Время в пути – 3 часа 20 минут. Предусмотрены остановки: «ВИЗ», станции «Ревда», «Дружинино», «Бисертский завод», остановочный пункт «1501 километр» (село Кленовское), «Ключевая», остановочный пункт «1478 км» (село Афанасьевское) и «Уфимка».