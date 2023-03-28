Единственный на Урале робот-хирург поможет врачам проводить сложнейшие вмешательства



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК





– подчеркнул заведующий отделением урологии клиники «УГМК-Здоровье» Александр Зырянов. «Робот не заменяет, а дополняет врача. Простата анатомически труднодоступна. Система позволяет хирургу видеть картинку в 3D с максимальным увеличением, работать прицельно тремя инструментами одновременно, которые еще и вращаются во всех положениях. Операция практически бескровная: робот позволяет «прижигать» мельчайшие капилляры и не задевать окружающие ткани. Всё это ведет к быстрому послеоперационному восстановлению. 90% операций по онкоурологии у мужчин в мире проводится именно с помощью роботов»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

Новейшую роботическую систему Da Vinci Xi внедрили в клинике «УГМК-Здоровье» – это единственный робот-ассистент на Урале.Сегодня с «участием» Da Vinci заведующий отделением урологии «УГМК-Здоровье» Александр Зырянов, главный внештатный уролог Министерства здравоохранения Свердловской области, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой урологии УГМУ, провел первую операцию – робот-ассистированная радикальная простатэктомия у пациента с раком простаты. Ассистировал ему врач-уролог клиники Александр Агзамов.По мнению специалистов, Da Vinci – это прорыв в хирургическом лечении, прежде всего, онкологических заболеваний. Технология малоинвазивных вмешательств является самой совершенной в области эндоскопической хирургии – она позволяет сделать операции прицельными и не травматичными даже в самых тяжелых случаях.Благодаря микроинструментам, заменяющим руки хирурга, в течение одного-двух часов возможно радикальное удаление опухоли через небольшие проколы.Оборудование дает врачам возможность видеть и действовать так, как не способен человек, а значит, повысить эффективность оперативного лечения.Робот оснащен четырьмя «руками»-щупальцами, одна из которых держит камеру, вторая выполняет обязанности ассистента, еще две оперируют, в точности повторяя действия хирурга.Инструменты и камеру высокого разрешения вводят в тело через крошечные проколы. На экране врач видит многократно увеличенное трехмерное изображение инструментов и внутренних органов. «Руками» робота хирург управляет с помощью джойстиков, которые чутко реагируют на движения пальцев, позволяет сделать манипуляции филигранно точными.С помощью Da Vinci оперативное вмешательство проводится с минимальной кровопотерей и травматизацией тканей, пациенты испытывают меньший болевой синдром, рубцы становятся почти незаметны. По словам врача-уролога «УГМК-Здоровье» Александра Агзамова, робот-ассистент не только облегчает работу хирурга, но и дает преимущество для пациента даже в отложенной перспективе: «Так как мы можем убрать все пораженные ткани с максимальной точностью, риск рецидива онкологии сводится к минимуму. Кроме того, сохраняется прежнее качество жизни пациента».«Руки» робота напоминают человеческое запястье, но с важным отличием – они не имеют ограничений в движении. Инструменты вращаются на 360 градусов, позволяя проводить манипуляции с прецизионной точностью: благодаря подвижности и миниатюрности работают в труднодоступных человеку областях. Кроме того, «рука» робота более крепкая и устойчивая, что исключает естественный тремор.Также система позволяет добиться лучшей визуализации и многократного увеличения, позволяя просматривать места, недоступные невооруженному глазу.Еще один плюс – робот позволяет хирургу максимально сконцентрироваться на ходе операции, комфортно работая за консолью, а не стоять часами в полном напряжении за операционным столом.При этом, чтобы проводить операцию, роботу и хирургу не обязательно находиться в одном месте, более того, даже в одном городе или стране.