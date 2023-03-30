Главой Екатеринбургской таможни станет Эдуард Туранов





– отметил Туранов. «Сегодня для нас крайне важно соблюсти баланс, в части реализации контрольно-надзорных функций в интересах государства, так и бизнеса Свердловской области, с целью развития и содействия внешнеэкономической деятельности региона»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Должность главы Екатеринбургской таможни займет подполковник Эдуард Туранов. Ранее он был первым заместителем Челябинской таможни. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Эдуард Туранов работает в таможенных органах с 2004 года. Пять лет в должности инспектора Курганской таможни он проверял транспортные средства и товары на Российско-Казахстанской границе. В 2009 году он перешел в Челябинскую таможню.В 2014 году Туранов занял руководящую должность. Он неоднократно награждался ведомственными наградами за защиту экономической безопасности страны.