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Главой Екатеринбургской таможни станет Эдуард Туранов
Общество
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Должность главы Екатеринбургской таможни займет подполковник Эдуард Туранов. Ранее он был первым заместителем Челябинской таможни. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Эдуард Туранов работает в таможенных органах с 2004 года. Пять лет в должности инспектора Курганской таможни он проверял транспортные средства и товары на Российско-Казахстанской границе. В 2009 году он перешел в Челябинскую таможню.
В 2014 году Туранов занял руководящую должность. Он неоднократно награждался ведомственными наградами за защиту экономической безопасности страны.
«Сегодня для нас крайне важно соблюсти баланс, в части реализации контрольно-надзорных функций в интересах государства, так и бизнеса Свердловской области, с целью развития и содействия внешнеэкономической деятельности региона»,
– отметил Туранов.
Эдуард Туранов работает в таможенных органах с 2004 года. Пять лет в должности инспектора Курганской таможни он проверял транспортные средства и товары на Российско-Казахстанской границе. В 2009 году он перешел в Челябинскую таможню.
В 2014 году Туранов занял руководящую должность. Он неоднократно награждался ведомственными наградами за защиту экономической безопасности страны.
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