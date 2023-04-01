ФК «Урал» победил московский «Спартак» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

4 апреля в ответном матче полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России по футболу «Урал» принимал в Екатеринбурге московский «Спартак». Первая встреча в Москве завершилась со счётом 1:1, и шансы команд на выход в следующую стадию турнира оценивались почти как равные.В первом тайме «Урал» открыл счёт – после розыгрыша углового москвичи выбили мяч подальше от ворот, но перед линией штрафной площади его подхватил гвинейский легионер «Урала» Ибраима Сиссе, с лёту пробивший в правый угол от вратаря «Спартака» Максименко. При счёте 1:0 команды ушли на перерыв.В начале второго тайма «Спартак» сравнял счёт – после передачи Руслана Литвинова отличился сенегальский нападающий Бальде Кейта. 1:1.«Спартак» завладел преимуществом, но «Урал» не позволил переломить ход матча – помогли замены: на 62-й минуте на поле в составе екатеринбуржцев вышел Эрик Бикфалви, а на 67-й – Фаниль Сунгатулин. Эти два игрока в итоге и соорудили победный год – Сунгатулин отличился с передачи румынского легионера «Урала».Итог матча – 2:1 в пользу «Урала» – означает, что команда проходит дальше. В финале «Пути РПЛ» екатеринбургский клуб сыграет с победителем пары ЦСКА – «Крылья Советов». «Спартак» продолжит выступление в Кубке России, но уже в «Пути Регионов», где нет права на ошибку.