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На улице Уральских Рабочих в Екатеринбурге запретят парковку
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей на участке улицы Уральских Рабочих – от Кузнецова до Ильича.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на участке в конце апреля.
Предполагается, что изменения будут способствовать увеличению пропускной способности улицы.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на участке в конце апреля.
Предполагается, что изменения будут способствовать увеличению пропускной способности улицы.
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