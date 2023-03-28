На улице Уральских Рабочих в Екатеринбурге запретят парковку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запретят парковку автомобилей на участке улицы Уральских Рабочих – от Кузнецова до Ильича.Как сообщили в пресс-службе мэрии, знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на участке в конце апреля.Предполагается, что изменения будут способствовать увеличению пропускной способности улицы.