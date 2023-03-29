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Экологи вновь напомнили надзорным ведомствам о нарушениях на свалке под Белоярским
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Активисты свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) после протестных акций местных жителей в очередной раз напомнили надзорным ведомствам о нарушениях на полигоне под Белоярским.
Как сообщает депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, после обращения экологов, прокуратура Белоярского района заявила о том, что разрешение ООО «УМПО» на строительство полигона выдала администрация городского округа. Однако компания не предоставила в администрацию государственную экспертизу проектной документации, которая является обязательной.
Кроме этого, утверждается, что администрацией было допущено нарушение при выдаче разрешения на строительство второй карты ТБО. В связи с этим в адрес главы Белоярского городского округа прокуратура внесла представление. Материалы также направлены в МО МВД России «Заречный» для организации проверки.
Напомним, что в июле 2021 года жители Белоярского жаловались на свалку в прокуратуру из-за сжигаемых на полигоне медицинских отходов и, как уверяли местные жители, человеческих останков.
Этих отходов надзорное ведомство не обнаружило, однако оно нашло другие нарушения, касающиеся размещения отходов вне рабочей карты, нарушения регламента работы, а также складирования горючих и взрывоопасных отходов в одном месте.
Позже, в августе 2021 года, прокуратура составила несколько административных протоколов в отношении юридических лиц и внесла постановление о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, но дело возбуждено так и не было.
Тогда же прокуратура выходила с иском в суд с требованием прекратить работу полигона, но осенью отозвала иск, сославшись на устранение нарушений.
В 2022 году по факту нарушений на той же свалке в прокуратуру обращались активисты РЭО. После их обращений на место выезжали специалисты Роспотребнадзора, МВД и ФСБ, организации «УМПО», «Экос» и «Энерго», которые выдали предписания об устранении нарушений и уехали.
О проблемах на этом полигоне мы писали ещё 11 лет назад – тогда «УМПО» в нарушение закона свозила туда отходы классов опасности, на обращение с которыми не имело лицензии.
Как сообщает депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, после обращения экологов, прокуратура Белоярского района заявила о том, что разрешение ООО «УМПО» на строительство полигона выдала администрация городского округа. Однако компания не предоставила в администрацию государственную экспертизу проектной документации, которая является обязательной.
Кроме этого, утверждается, что администрацией было допущено нарушение при выдаче разрешения на строительство второй карты ТБО. В связи с этим в адрес главы Белоярского городского округа прокуратура внесла представление. Материалы также направлены в МО МВД России «Заречный» для организации проверки.
Напомним, что в июле 2021 года жители Белоярского жаловались на свалку в прокуратуру из-за сжигаемых на полигоне медицинских отходов и, как уверяли местные жители, человеческих останков.
Этих отходов надзорное ведомство не обнаружило, однако оно нашло другие нарушения, касающиеся размещения отходов вне рабочей карты, нарушения регламента работы, а также складирования горючих и взрывоопасных отходов в одном месте.
Позже, в августе 2021 года, прокуратура составила несколько административных протоколов в отношении юридических лиц и внесла постановление о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, но дело возбуждено так и не было.
Тогда же прокуратура выходила с иском в суд с требованием прекратить работу полигона, но осенью отозвала иск, сославшись на устранение нарушений.
В 2022 году по факту нарушений на той же свалке в прокуратуру обращались активисты РЭО. После их обращений на место выезжали специалисты Роспотребнадзора, МВД и ФСБ, организации «УМПО», «Экос» и «Энерго», которые выдали предписания об устранении нарушений и уехали.
О проблемах на этом полигоне мы писали ещё 11 лет назад – тогда «УМПО» в нарушение закона свозила туда отходы классов опасности, на обращение с которыми не имело лицензии.
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