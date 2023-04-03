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Уральские огнеборцы объявили курсы для желающих помогать в тушении ландшафтных пожаров
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральские огнеборцы из сообщества «Добровольцы быстрого реагирования» объявили бесплатные курсы для желающих помогать в тушении ландшафтных пожаров. Занятия должны начаться 8 апреля.
Курсы пройдут в формате вебинаров, в ходе которых опытные преподаватели и инструкторы будут рассказывать о причинах возникновения ландшафтных пожаров, технике безопасности и тактике тушения лесных и торфяных пожаров. А в конце апреля, по завершению теоретической части, пройдет тренировка в полевых условиях.
Более подробно о содержании бесплатных курсов можно почитать в телеграм-канале «Добровольцев быстрого реагирования», а заполнить анкету для обучения на «Курсе добровольных лесных пожарных – 2023» можно по этой ссылке.
Отметим, что в 2022 году в Свердловской области произошли около 500 природных пожаров, их общая площадь составила 12 600 гектаров.
Курсы пройдут в формате вебинаров, в ходе которых опытные преподаватели и инструкторы будут рассказывать о причинах возникновения ландшафтных пожаров, технике безопасности и тактике тушения лесных и торфяных пожаров. А в конце апреля, по завершению теоретической части, пройдет тренировка в полевых условиях.
Более подробно о содержании бесплатных курсов можно почитать в телеграм-канале «Добровольцев быстрого реагирования», а заполнить анкету для обучения на «Курсе добровольных лесных пожарных – 2023» можно по этой ссылке.
Отметим, что в 2022 году в Свердловской области произошли около 500 природных пожаров, их общая площадь составила 12 600 гектаров.
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