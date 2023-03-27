В Екатеринбурге объявили «сбор» городских поверхностей для будущих арт-объектов STENOGRAFFIA





– рассказала «Вечерним ведомостям» руководитель фестиваля Анна Клец. «Мы предлагаем жителям Екатеринбурга стать участниками, соавторами преображений и помочь нам найти холсты для уличных художников. Подходят самые разные поверхности: трансформаторные будки, стены жилых домов, заборы и прочее»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Представители международного фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA объявили «сбор» городских поверхностей, которые смогут стать холстами для будущих арт-объектов в Екатеринбурге. Заявки можно присылать уже сегодня.Одно из условий для поверхностей – они должны иметь свободный доступ и находиться в зоне видимости жителей. Подчеркивается, что архитектурные памятники и объекты культурного наследия не могут стать частью проекта.Для того, чтобы отправить заявку, необходимо сделать фото стены/будки/забора с нескольких ракурсов и в контексте окружающего пространства. Затем в теле сообщения нужно указать адрес стены и дать краткое описание объекта.Отправить заявку можно в телеграм @stenograffia_fest или на электронную почту hello@stenograffia.ru с пометкой «Биржа поверхностей 2023».Если заявка будет выполнена правильно, сфотографированная стена попадет в «Биржу поверхностей», общую базу, из которой художники, участвующие в фестивале, смогут выбрать для будущее место для своей работы.